Davent il 2019 pon ils manischunzs da mopeds decider sch'els vulan purtar ina chapellina da töf u ina chapellina da velo. Il Cussegl federal ha revedì diversas prescripziuns da vehichels. Finamira saja d'adattar las prescripziuns als novs standards da segirtad e da la protecziun da l’ambient, scriva la regenza.

Nov tachograf

Midadas datti en quai connex era per ils vehichels che transportan persunas ni rauba. Tut ils camiuns e cars che vegnan immatriculads davent ils 15 da zercladur dovran lura, medem sco en l'UE, in nov tachograf. Quel duai levgiar a la polizia las controllas cunquai che lezza po clamar giu tschertas infurmaziuns via func.

Sper quai duai il futur esser pli simpel d'importar vehichels da l'UE, per tractors ed auters vehichels communals duain valair limitas da svapur pli severas ed ambulanzas duain durant la notg ed en situaziuns d'urgenza dastgar desister da la sirena. Quai per betg disturbar il ruaus da la notg.

RR novitads 11:30