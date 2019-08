Il constructur d'aviuns Pilatus duai vinavant pudair far lavurs da mantegniment vi dad aviuns en l'Arabia Saudita ed en ils Emirats Arabs Unids.

Da quest avis è la maioritad da la cumissiun per la politica da segirezza dal Cussegl naziunal. Ella ha deliberà ina moziun cun 13 cunter 7 vuschs. La moziun pretenda dal Cussegl federal da desister ad interim da scumandar il mantegniment d'aviuns. Quai duai valair almain fin ch'il Tribunal administrativ federal ha decidì il cas u fin ch'il parlament ha decidì d'adattar la lescha da mercenaris.

Violà lescha da mercenaris

Il Cussegl federal renfatscha a Pilatus ch'il concern n'haja betg annunzià correctamain lavurs da mantegniment ed uschia violà la lescha da mercenaris. Ord vista dal Departament federal d'affars exteriurs saja quai sustegnì in'armada da l'exteriur ed uschia saja obligatoric d'annunziar questa lavur. En il cas concret vai era persuenter che l'armada da l'Arabia Saudita e dals Emirats Arabs è involvida en la guerra dal Jemen. Perquai ha il departament denunzià Pilatus tar la Procura publica federala.

Lescha saja manegiada auter

La gronda part da la cumissiun dal Cussegl naziunal sa metta uss da la vart da Pilatus. Ella fa attent che la lescha da mercenaris saja vegnida elavurada per firmas da mercenaris. L'interpretaziun dad oz giaja dentant bler pli lunsch che quai e cumpiglia tut ils servetschs da firmas svizras en l'exteriur che hajan er be en il pli vast senn da far insatge cun la segirezza. Il president da la cumissiun Werner Salzmann crititgescha perquai che l'EDA na possia betg decider quai senza consultar il SECO:

Stadi da dretg na po betg sa depurtar uschia

La minoritad da la cumissiun sa metta davos l'EDA. La lescha saja formulada cleramain, argumentescha ella. L'administraziun saja obligada da realisar la lescha. Il scumond vesan els sco plausibel, gist perquai che l'agir da Pilatus na saja betg confurm a las finamiras da la Confederaziun.

Plinavant ha la minoritad crititgà che la cumissiun sa maschaidia insumma en chaussa. Commember da la cumissiun Balthasar Glättli numna questa chaussa in scandal:

I na saja betg l'incumbensa dal parlament d'intervegnir en ina procedura penala anc betg serrada giu. La Procura publica federala e la dretgira hajan d'examinar sche Pilatus haja cuntrafatg a la lescha e betg il parlament.

