Betg tut quai ch'è lubì e vegn fatg en la reclama è era lubì sch'i va per la communicaziun politica. Cunzunt lura betg sch'i va per datas persunalas. A Berna ha perquai l’incumbensà federal per la protecziun da datas e per la transparenza infurmà davart il tema.

La finamira na saja betg da scumandar a las partidas ed ad auters acturs politics da duvrar novas vias per la communicaziun cun ils electurs, di Adrian Lobsiger, il protectur federal da datas. Impurtant saja dentant che las electuras ed ils electurs na perdian betg la confidenza cura ch'i giaja per reclama politica. E quai giaja mo sch'ins stgaffeschi transparenza. «Survegn mintgin quest messadi politic u mo jau? Pertge survegn jau quest messadi, tge èn ils criteris? Tge datas han ils spediturs dal messadi da mai?»

Respectar la transparenza

Datas da persunas che vegnan elavuradas en context politic, vul dir per exempel datas per eruir tge persunas che pudessan esser interessadas vid in tema, èn protegidas a moda speziala da la lescha, avertescha Lobsiger. Las partidas ed ils candidats, ma era autras interpresas che porschan servetschs en quest sectur stoppian perquai esser pertscherts dals cunfins che la lescha per la protecziun da datas tschentia ad els. Ensemen cun la conferenza chantunala dals incumbensads per la protecziun da datas hajan els elavurà in manual. «Cun quest manual clamain nus en regurdanza a las partidas ed a tschellas interpresas ch’ellas han da respectar ils principis da transparenza.»

Suttamessas e cun quai pertutgadas da quels principis na sajan dentant betg mo las partidas mabain era mintga persuna privata, di Lobsiger, e fa era gist in'exempel. «Mintgin da nus ha sin ses telefonin forsa tschients d’adressas. Quellas datas na dastga ins betg dar vinavant e duvrar per intent politic senza il cler consentiment dals pertutgads.»

Collavuraziun cun concerns da social media

In impurtant partenari sajan en quest connex natiralmain era las grondas interpresas da social media sco Facebook u Twitter. Els hajan perquai era contactà quellas l’atun passà e dumandà ellas da numnar ina persuna da contact cun las cumpetenzas necessarias. Quai per pudair reagir sch'i dettia problems. «Quellas interpraisas ston avair in interess da chattar ensemen cun nus schliaziuns. I na po betg esser en lur interess che la confidenza va vinavant enavos en l’elavuraziun da datas en connex cun las elecziuns.»

Nagut da Facebook

Quai na vesan dentant sco i para betg tut las interpresas uschia. Entant che Twitter ha spertamain annunzià ina persuna da contact n’hajan els da Facebook anc adina udì nagut.

