Richard Ridinger haja giavischà da dar giu ses post sco schef dal concern, suenter ch'el haja manà la fatschenta set onns cun success, scriva Lonza. El planiseschia da pudair esser activ en futur en posiziuns betg executivas tar differentas fatschentas.

Dapli svieuta – pli pauc gudogn

Il concern da chemia speziala ha fatg dapli svieuta e damain gudogn l'onn passà. Cumpareglia cun l’onn avant è la svieuta s'augmentada per 9% sin 5,5 milliardas francs. Il gudogn è sa reducì per 1,1% sin 659 milliuns francs. Las prognosas per quest onn sajan positivas.

