Il dumber da pernottaziuns è creschì per 6,4% sin radund 631'000 pernottaziuns, communitgescha l'Uffizi chantunal per economia e turissem.

Tranter las differentas regiuns turisticas el Grischun datti però grondas differenzas. Tar ils gronds victurs tutgan la Val Sogn Pieder cun in plus da 30% u il Signuradi cun in plus da passa 23%. La pli gronda perdita noda la Bregaglia cun in minus da 48%.

Era dapli giasts en l'entira Svizra

Il dumber da las pernottaziuns è creschì en l'hotellaria svizra per 5,2% sin 2,9 milliuns, uschia communitgescha l'Uffizi federal per statistica.

Tar ils giasts da l'exteriur hai dà in plus da 5%. Tar ils giasts indigens in plus da 5,5%. Omadus han mintgamai generà radund 1,4 milliuns pernottaziuns il schaner.

RR novitads 10:00