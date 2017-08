Marcantamain dapli gudogn per Schindler

Oz, 7:22

Il constructur d'ascensurs e da stgalas rullantas svizzer ha fatg l'emprima mesadad da l'onn in gudogn da 419 milliuns francs. Quai è in plus da 12,6% cumpareglià cun la medema perioda da l'onn passà. Er la svieuta è s'augmentada per 2,7% sin 4,8 milliardas francs.

Bild in Lightbox öffnen. La fatschenta saja creschida a moda plaschaivla. Quai ha communitgà Il constructur d'ascensurs e da stgalas rullantas svizzer. Il resultat da gestiun (EBIT) saja sa meglierà per 10,7% sin 558 milliuns francs. La marscha da l'EBIT saja s'augmentada da 10,9% sin 11,7%. Prognosas per l'entir onn da fatschenta Per l'entir 2017 quinta Schindler da pudair augmentar la svieuta per 3 fin 5%. Il gudogn pudess muntar a 840 ed 880 milliuns francs. Il concern vegnia a persequitar vinavant sia strategia da creschament e sa focussar sin las mesiras per meglierar la profitabilitad. Il medem temp veglia ins er promover l'internet dals ascensurs e da las stgalas rullantas per uschia optimar l'effizienza. Il concern cun sedia ad Ebikon en il chantun Lucerna occupescha radund 59'000 collavuraturs. RR novitads 08:00