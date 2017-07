Marcantamain pli paucas dumondas d'asil en Svizra

Ils ultims trais mais hai dà marcantamain damain dumondas d'asil en Svizra. Il dumber è sa reducì sin prest 4'400 dumondas. Quai sun 26% damain sco l’onn passà, quai resulta da las novas cifras ch'il secretariat statal per migraziun ha publitgà la mesemna.

Quest trend sa conferma er sr sch'ins guarda sin l’ultim mez onn: Dal schaner enfin en il zercladur hai dà en tut var 9'100 dumondas d’asil en Svizra. Er sur in mez onn èn quai uschia paucas dumondas d’asil sco dapi l’onn 2010 betg pli.

La Svizra n'è betg la finamira principala en Europa dal Vest

I saja dad observar, che la Svizra na saja betg la finamira principala da persunas che tschertgan asil en l’Europa dal Vest, communitgescha il secretariat dal stadi per migraziun. Perquai hajan sa sbassadas er las dumondas d'asil en relaziun cun las dumondas prognostichadas per quest on.

Betg cler co che las cifras dal 2017 sa sviluppan vinavant

Calculaziuns per la segunda mesadad da l’onn na sa possia betg far. I na saja betg pussaivel da dir co che la situaziun en ils pajais da crisa sa vegnia a sviluppar, argumntescha il secretariat per migraziun vinavant. Per regla dettia quai però en la segunda mesadad da l’onn dapli dumondas sco en l’emprima.

Las pli bleras persunas che tschertgan asil en Svizra vegnan da l'Eritrea, la Siria, l'Afghanistan, la Somalia e dal Sri Lanka.

