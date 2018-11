Cumpareglià cun il 2011 èn las maridaglias en baselgia sa reducidas per in terz.

Tenor quel è il dumber da las maridaglias catolicas sa reducì dapi il 2011 per radund in terz sin passa 3400. Il dumber da las maridaglias civilas percunter è restà stabil cun mintg'onn 40’000. Sco raschun principala per quest svilup numnan ils represchentants da la baselgia la perdita da la muntada da la religiun en il mintgadi.

RR novitads 09:00