Markus Signer survegn premi da film svizzer

Markus Signer è sta il meglier actur svizzer. Per sia rolla en la seria da televisiun «Wilder» retschaiva el il premi da film svizzer.

Medemamain vegn Stephanie Japp onurada cun in premi per la rolla principala en il film en duas parts sur da las bancas cun il num «Private Banking». Era Karim Barras ha persvas en la seria da bancas da RTS «Quartier des banques». Barras ha giugà in commerziant da diamants.

Il premi munta mintgamai a 10'000 francs. Quels èn finanziads da Swissperfom. Surdads vegnan ils premis als dis da film da Soloturn, ils 28 da schaner 2018.

