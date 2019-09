Il Cussegl federal vul avrir dal tuttafatg il martgà da l’electricitad.

En il futur duain er privats dastgar tscherner libramain lur furniturs d'electricitad è betg be firmas. Plinavant duain energias regenerablas vegnir promovidas pli fitg, quai dentant cun novas mesiras.

Liberalisaziun dal martgà na tanscha betg

La liberalisaziun dal martgà d'electricitad na tanschia betg per cuntanscher las finamiras da la strategia d'energia 2050, ha ditg la ministra d'energia Simonetta Sommaruga oz a Berna.

Ins veglia en tutta cas avrir cumplettamain il martgà d'electricitad. Quella liberalisaziun è dentant dapi onns dispitaivla. Il 2002 aveva la populaziun vuschà cunter questa liberalisaziun. Il 2007 aveva il parlament deliberà ina lescha, che prevesa ina liberalisaziun successiva; a l'entschatta per interpresas grondas, silsuenter per fatschentas pitschnas e chasadas.

Per interpresas grondas è il martgà liberalisà dapi il 2009. L'avertura dal martgà per chasadas ha il Cussegl dentant spustà il 2016. Avant in onn ha la regenza alura fatg ina nova emprova per la liberalisaziun, da quest temp anc cun la ministra d'energia Doris Leuthard.

Maioritad per la liberalisaziun

En la consultaziun saja in maioritad stada en favur d’ina liberalisaziun cumpletta dal martgà da l’electricitad, ha communitgà il Cussegl federal. Quai dentant cun mesiras accumpagnantas per rinforzar la segirezza dal provediment e cuntanscher las finamiras da la strategia d'energia 2050.

Il Cussegl federal ha ord quest motiv incumbensà il departament da Simonetta Sommaruga d'elavurar mesiras correspundentas. Ils emprims resultats duai dar la primavaira dal 2020. Silsuenter datti da nov ina consultaziun.

Detagls n'èn anc betg clers

Ils detagls da la liberalisaziun n'èn anc betg enconuschent. La proposta ch'il Cussegl federal aveva tramess en consultaziun avant in onn preveseva che consumentas e consuments dastgian mintgamai midar la fin da l'onn lur furnitur.

La Partida Socialdemocratica, la partida da Sommaruga, refusa ina liberalisaziun. Ins possia pir discurrer da questa mesira, cura che la cunvegna d'energia saja en vigur. Las partidas burgaisas èn per ina liberalisaziun.

