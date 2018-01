Martgà d'electricitad svizzer vegn liberalisà pli fitg

En Svizra duain er ils clients pitschens bainbaud pudair decider, da tgi ch'els vulan retrair lur electricitad. La cussegliera federala Doris Leuthard è s'exprimida per liberalisar vinavant il martgà d'electricitad, sche necessari era senza cunvegna cun l'Uniun europeica.

Cun la liberalisaziun il Cussegl federal rinforzar il martgà d'electricitad, ha ditg cussegliera federala Doris Leuthard ditg avant represchentants da la branscha. Anc quest onn vul il Cussegl federal trarmetter en consultaziun in sboz per la lescha per l'avertura dal martgà.

Da sustegnair singulas tecnologias na saja però betg previs – però veglia la Confederaziun ina regulaziun per garantir il provediment d'electricitad.

Nagina liberalisaziun totala

Clients gronds pon gia decider dapi il 2009, da tgi ch'els retiran lur electricitad. Chasadas privatas e firmas pitschnas percunter ston retrair l'electricitad da purschiders locals. Ina liberalisaziun totala dal martgà aveva il pievel svizzer refusà il 2002.

