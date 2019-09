Il Cussegl dals chantuns na vul betg regular il martgà da latg - sco quai che plirs chantuns pretendan. El vul dentant ch’il Cussegl federal daventia activ en chaussa, ed approva ina tala moziun.

Ina sort contingents

Il Cussegl federal duai s'engaschar, per che l'organisaziun da la branscha da latg «BO Milch» fixeschia ils pretschs dal latg per almain trais mais – en segments pli auts. Ils producents duain er en il futur pudair decider sch’els vulan vender latg en segments pli bass, e per pretschs pli bass.

Ils producents e las interpresas ch’elavuran il latg dovrian ina segirezza da planisar, ha ditg il pledader da la cumissiun Isidor Baumann (PCD Uri). Quai gidia da meglierar la valur agiuntada. Sco proxim tracta il Cussegl naziunal questa moziun.

RR novitads 15:00