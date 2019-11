Legenda: Keystone

Il terz quartal da l'onn è la occupaziun stada en Svizra uschè auta sco anc mai. Cumpareglià cun il terz quartal da l’onn passà è il dumber da plazzas creschì per 1,3% sin passa 5,1 milliuns plazzas. Quai ha annunzià l’Uffizi federal da statistica. Entaifer in onn haja dà 67'000 plazzas dapli. Cunzunt en ils secturs d’industria, da construcziun e da servetschs è il dumber da plazzas creschì.

Er tar las pajas hai dà in augment

Lavurers cun in contract da lavur collectiv survegnian quest onn malgrà la chareschia dapli paja. Lavurants en il sectur public profiteschan il pli fitg. Il pli pauc profiteschan emploiads en il sectur da servetschs. Concret è la paja effectiva tar ils pli impurtants contracts da lavur collectivs creschida per 1,1%, tar la paja minimala hai dà in plus da 0,8%.

Tut tenor sectur economic èn las pajas creschidas variabel. En l'administraziun publica èn las pajas creschidas senza resguardar la chareschia per 1,8%. En media han emploiads en il sectur da sanadad e socialesser survegnì 1,1% dapli paja. Il pli pitschen augment hai dà en il sectur da servetschs, quai cun 0,6%. Cun resguardar la chareschia da 0,5% èn las pajas sulettamain creschidas per 0,1%.

