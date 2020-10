En Svizra ha mintga 5avel midà, pers u bandunà sia plazza da lavur tranter il 2018 ed il 2019. Stgars 10% da las persunas ch'eran impiegadas il 2018 han aifer in onn midà patrun da lavur e bunamain 3% dals impiegads han midà posiziun en la medema interpresa. 1,8% èn vegnids dischoccupads e 4,6% èn sortids da la vita professiunala. Quai mussan las novas cifras da l’Uffizi federal da statistica.

En la gronda part dals cas hai dà la midada, pervi da nauschas cundiziuns da lavur, numnadamain tar 3% da tut ils impiegads. 2,2% dals impiegads han giavischà in midament e 2,1% èn vegnids relaschads. Tar 2% dals impiegads è ì a fin in contract da lavur limità, 1,5% èn ids en pensiun e 0,7% han smess facultativamain da lavurar – per exempel per s'occupar da la famiglia.

Las cifras mussan era che dapli giuvens che collavuraturs pli vegls han midà lur plazza da lavur. Tar ils giuvens tranter 15 e 24 onns eran quai bunamain mintga quart.