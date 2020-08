Il martgà da lavur svizzer ha sentì durant il segund quartal la crisa da corona. Il dumber da plazzas è sa reducì per 0,6%. Plinavant èn las perspectivas per il proxim quartal malas.

Total ha l'Uffizi federal per statistica dumbrà durant l'emprim quartal da quest onn 5,095 milliuns occupads en Svizra. Quai èn 1,1% pli pauc che l'onn avant. Quai èn 3,983 milliuns plazzas cumplainas. Cumpareglià cun l'onn avant è quai in minus da 0,2%.

En il sectur secundar sco era en l'industria e la branscha da construcziun, ed il sectur terziar è l'occupaziun sa reducida per 0,4% (-5'000 plazzas) respectiv 0,6% (-26'000 plazzas).

Consequenzas en tuttas regiuns

La crisa haja consequenzas sin il dumber da plazzas e quai en tuttas regiuns, scriva l'uffizi. Il pli ferm saja il dumber da plazzas sa reducì en il Tessin, il pli pauc en la regiun da Turitg. Er las plazzas libras sajan sa reducidas.

Legenda: Keystone

Las perspectivas per il proxim quartal èn plitost pessimisticas. Tenor l'Uffizi federal per statistica è l'indicatur per perspectivas d'occupaziun sa reducì fermamain cumpareglià cun l'onn avant. Il minus è tar 3,4%.