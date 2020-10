Fin la fin da settember èsi vegnì suttascrit radund 76'500 contracts d'emprendissadi en Svizra. Quai sajan in zic dapli ch'anc avant in onn, communitgescha il secretariat statal per fumaziun SBFI. Perquai ch'il termin per far contracts è vegnì prolungà fin la fin d'october sajan las schanzas bunas ch'anc dapli giuvenils chattian ina plazza d'emprendissadi. Surtut en regiuns ch'hajan anc betg cuntanschì il dumber da l'onn avant.

Bleras annunzias la stad

Il fanadur e l'avust sajan s'annunziads er quest onn blers ch'èn sortids da la scola tar ils Centers regiunals per intermediaziun da lavur. Gia il settember saja la situaziun lura sa calmada, scriva il SBFI.

Questa stad avevan Confederaziun, chantuns ed organisaziuns dal mund da lavur intensivà lur mesiras per stabilisar il martgà d'emprendissadis. La finamira è ch'i dat er en l'avegnir en Svizra avunda plazzas d'emprendissadi malgrà la situaziun economica tendida en Svizra.

Per tadlar curt e cumpact: