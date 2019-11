cuntegn

Martgà da lavur - Svizra è attractiva da lavurar per experts e spezialists

La Svizra è anc adina in lieu da lavur attractiv per experts e spezialists. En cumparegliaziun cun ils auters pajais dal mund attira ella las pli bleras persunas spezialisadas. Quai mussa in studi dal center per cumpetitivitad globala a Losanna.