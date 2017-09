Martin Nydegger è nov directur da Svizra turissem

Il cussegl federal ha approvà l'elecziun che la suprastanza da l'organisaziun turistica ha fatg l'entschatta da l'emna. Cun Martin Nydegger haja Svizra turissem a la testa in expert da turissem cumprovà ed in enconuschider da la branscha, uschia hai num.

Il 2005 ha Martin Nydegger cumenzà a lavurar tar Svizra turissem. Dapi il 2008 è Nydegger commeber da la direcziun. El succeda a Jürg Schmid che daventa il nov president da Grischun Vacanzas. Il prim da schaner 2018 cumenza Nydegger sia nova plazza.

Pli baud ha il Bernais lavurà per Engiadina Scuol Turissem. El ha in diplom sco um dal fatg per turissem sco era in «Executive MBA» da l'Universitad Stratghclyde a Glasgow en Gronda Britannia. La suprastanza da Svizra turissem aveva gia elegì Nydegger ils 25 da settember. L'elecziun sto mintgamai vegnir approvada dal Cussegl federal.

