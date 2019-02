Il concern da construcziun Implenia sto puspè magunar ina reducziun massiva dals gudogns. Il 2018 resulta anc in gudogn net da 0,5 milliuns francs, cumpareglià cun il gudogn da 39 milliuns in onn avant. E gia lura avevan problems giuridics e mesiras da restructuraziun tar Implenia sminuì il gudogn per in terz.

La segunda reducziun en seria n'è dentant nagina surpraisa. Il pli grond concern da construcziun en Svizra aveva avertì il december passà che problems en las fatschentas en l'exteriur hajan grevas consequenzas finanzialas.

