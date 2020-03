Mascras, guants ed egliers da protecziun pon puspè vegnir furnids en Svizra. Quai han scrit la presidenta da la Confederaziun, Simonetta Sommaruga ed il minister da l'economia Guy Parmelin, sin Twitter.

L'Uniun europeica instrueschia uss ils stadis commembers da betg pli bloccar exports da material da protecziun en Svizra ed en auters pajais da l'EFTA. Ina conferma da l'UE na datti dentant anc betg.

La presidenta da la cumissiun da l'UE, Ursula von der Leyen aveva communitgà avant intgins dis, che l'Uniun europeica limiteschia pervi da la crisa da corona l'export da material da protecziun medicinal.

Germania ha bloccà export

L'entschatta mars hai dà in cas nua che la Germania ha bloccà la furniziun da mascras a la duana. Raschun è stada che la regenza tudestga ha scumandà d'exportar material da protecziun en auter pajais da l'UE u stadis terz, quai per garantir avunda mascras per l'atgna populaziun.

Er la Frantscha e l'Italia duain avair bloccà material per la Svizra en il cumbat encunter il coronavirus.