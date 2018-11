Sco cusseglier da la citad da Genevra vegna Pierre Maudet a prender part damaun mesemna sco usità a la sesida emnila da la regenza. Quai haja ses departament fatg a savair, rapporta RTS.

PLD naziunala vul scleriment da Maudet sez

La PLD aveva annunzià ier glindesdi da citar a Pierre Maudet a Berna per in audiziun davart ses viadi dispitaivel ad Abu Dhabi. Quai pervi che l'affar, sco er sias consequenzas negativas per la partida, procuria per discussiuns naziunalas, aveva fatg a savair la PLD.

Tenor la gasetta «Tribune de Genève» vul Maudet spetgar la radunanza da delegads extraordinaria da la PLD da Genevra avant ch’el prenda posiziun envers la PLD Svizra.

6'000 pretendan via petiziun on-line la demissiun da Maudet

Dapi trais dis è confruntà Pierre Maudet er ord la rait cun la pretaisa da demissiunar: Sut il titel «Pierre Maudet: démission!» pretendan entant gia pli che 6'000 persunas ch'el sa retiria.

«Nus essan da l'avis che Pierre Maudet na possia betg pli restar en il cussegl da la citad, perquai che nus n'avain betg pli fidanza en el. Quai vala independentamain da la decisiun davant dretgira», scrivan ils iniziants da la petiziun sin lur pagina d'internet.

Er or da las atgnas retschas vegnan entant pretaisas da sa retrair. La situaziun na saja betg buna per Maudet ed er betg per la partida ed il chantun, uschia il cusseglier naziunal da Genevra, Benoît Genecand.

RR novitads 09:00