Mazzament a Hausen

A Hausen en il chantun Argovia èn duas dunnas vegnidas mazzadas en ina chasa da pliras famiglias.

En ina chasa da pliras famiglias a Hausen, en il chantun Argovia, èn duas dunnas vegnidas mazzadas. Il delinquent supponì, in um da 54 onns è vegnì arrestà. Quai ha communitgà la polizia chantunala. Ella suppona in delict da relaziun. I saja stà cler che omaduas dunnas sajan mortas en consequenza da violenza. En il lieu ha la polizia entupà l'um ch'è vegnì arrestà. Tar las duas dunnas creschidas sa tractia da dunnas or dal conturn famigliar da l'arrestà. Il motiv n'è anc betg cler.

