Las chasas edituras da Tamedia, Ringier, CH-Media e la gruppa da medias da la NZZ han introducì in login per lur portals da novitads. Quest login è l’emprim anc facultativ. Davent dal settember 2020 duai quest login lura esser obligatoric. Dumandads èn l'adressa da mail ed in pled clav, per part dentant era num, schlatta, vegliadetgna e domicil.

La finamira saja da rinforzar l’atgna posiziun en concurrenza cun ils concerns da tecnologia Google u Facebook. Uschia argumenteschan las chasas edituras da Tamedia, Ringier, CH-Media e la gruppa da medias da la NZZ. Era la SRG vul introducir l’auter onn in login facultativ.

Rimnar datas per adattar reclamas

Las chasas edituras rimnan datas supplementaras dals utilisaders per uschia adattar las reclamas als basegns dals utilisaders. In ulteriur avantatg per ils lecturs saja er che la purschida schurnalistica possia vegnir persunalisada pli fitg.

