Medis e medias che lavuran en ospitals impundan adina dapli temp per lavurs administrativas. Quai resulta d'ina enquista represchentativa che la Federaziun dals medis svizzers FMH lascha far dapi il 2011 ina giada l'onn.

20% dal temp da lur temp da lavur dovran medis e medias en ospitals actualmain per lavurs administrativas – uschia per la lavur da documentaziun ed ils dossiers da pazients. Cunquai è la lavur administrativa suenter la lavur vi dal pazient gia il segund grond post en in di da lavur dad in medi d'ospital.

Il 2011 faschevan ils medis e las medias en ospitals anc bun in'ura e mesa (86 minutas) lavurs da biro per di. Il 2019 eran quei gia bunamain duas uras (119 minutas). Anc mendra è la situaziun tar las medias ed ils medis assistents. Lezs sa fatschentian prest trais uras (167 minutas) per di cun lavurs administrativas. La gronda part dals medis dumandads han inditgà che stress sco era squitsch da temp e prestaziun fatschentian els fermamain en lur mintgadi da lavur. Tuttina èn 70 fin 80% dad els cuntents cun lur lavur.

RTR novitads 12:00