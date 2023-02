L'hotellaria en il Grischun ha nudà il 2022 bunamain 5,6 milliuns pernottaziuns – in plus da 8%, cumpareglià cun l'onn avant. Quai scriva l’Uffizi per economia e turissem dal Grischun. Igl è il meglier resultat dapi l'onn 2010. In ferm augment ha tranter auter nudà la citad da Cuira cun in plus da passa 42%.

Malgrà ch'il dumber da giasts svizzers è sa reducì cumpareglià cun l'onn avant, ha cunzunt l'augment da giasts da pajais da l'Euro cumpensà quai. Oravant tut or da la Germania ed ils pajais dal Benelux èn puspè vegnidas dapli persunas. Uschia sa mussa Grischun Vacanzas fitg cuntent: ins possia profitar tranter auter da novs trends ed saja vegnids «pli ferms or da la pandemia», ha ditg il CEO Martin Vincenz.

Vista naziunala

«L'onn 2022 pon ins numnar l'onn da recreaziun» ha il president da Hotelleriesuisse Andreas Züllig ditg la gievgia envers las medias. Il dumber total da pernottaziuns è 38,1 milliuns, uschia mancan anc 3,3% per cuntanscher il nivel da 2019.

Cunzunt en las citads ed en las regiuns Lucerna e Vad restan las pernottaziuns anc in zic sut quai da 2019.