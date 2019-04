El è in nunenconuschent en Svizra: Roberto Cirillo. Ed ussa ha il nunenconuschent surpiglià in dals concerns ils pli enconuschents da la Svizra: La Posta.

Sia sfida principala, per il mument, è da procurar che la posta gudogna enavos la fiduzia da la populaziun. Quai suenter las cugliunarias tar l'Auto da Posta SA. 78 milliuns francs gudogn or dal traffic subvenziunà èn vegnids zuppads. Ils raps ha la posta entant pajà enavos – però per reparar il donn ch'i ha dà enturn il num da la Posta n'haja anc betg tanschì.

Las turbulenzas ch'i ha dà en etascha da schefs han era procurà per malsegirezzas tar collavuraturas e collavuraturs. Era tar impiegadas ed impiegads sto Roberto Cirillo, respectiv il concern mellen, gudagnar enavos la fidanza.

E fidanza sto il tessinais da 48 onns era gudagnar per sia persuna, cun quai ch'el è nunenconuschent en Svizra. Sia carriera ha el fatg en l’exteriur en il sectur privat ed ussa ha el fatg il pass en il service public, tar in concern che sto surmuntar ina crisa e qua spetga el blera lavur sut l'egliada da la publicitad.