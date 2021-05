Las Viafier federalas planiseschan per il 2022 dapli colliaziuns, tranter auter er a Cuira. Uschia datti tranter Cuira e Turitg bainbaud dapli trens. Mintgamai tranter Nadal e Pasca datti la dumengia mintga mes’ura in Intercity direcziun Turitg, quai tranter las duas e las otg la saira. Uschia veglian ins meglierar la purschida per viadis turistics, scrivan las Viafiers federalas.

Plinavant duai dar ina colliaziun directa da Cuira a Berna cun la lingia Aare-Linth. Quella maina via Burgdorf-Turitg-Ziegelbrücke. Tut las propostas per l'urari 2022 dal traffic public stattan a disposiziun en l'internet davent dals 26 da matg. Fin mez zercladur po in e mintgina prender posiziun.