Il Cussegl dals chantuns vul, che delinquents pon vegnir survegliads cun chadainas electronicas per pudair verifitgar sch'els sa tegnan vi da scumonds da contact.

Meglra protecziun per unfrendas da violenza a chasa

Quai è ina da las mesiras per pudair proteger meglier ad unfrendas da violenza a chasa e da stalking. Auter ch'il Cussegl federal vul il Cussegl dals chantuns dentant ch'i duai esser pussaivel da far pajar al delinquent ils custs per las mesiras.

Proteger unfrendas er tar la procedura penala

En in auter punct va il Cussegl dals chantuns dentant d'accord cun la proposta dal Cussegl federal. Ina procedura penala cunter ina persuna violenta na sto betg vegnir sistida perquai che la l'unfrenda pretenda quai. En futur duai la procura publica era dastgar decider da cuntinuar cun las investigaziuns sch'ella è da l'avis, che quai saja necessari. Quai duai reducir il privel che l'unfrenda vegn messa sut squitsch da la persuna accusada.

Plinavant duain las autoritads penalas er pudair pretender dal delinquent da frequentar in program da scolaziun cunter la violenza.

