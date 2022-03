L’incendi da guaud a Meiringen en la Part Sura Bernaisa è sstizzà, uschia ha communitgà la Polizia chantunala. En tut sajan otg hectaras guaud stadas pertutgadas dal fieu ch'è rut ora la dumengia. La notg sin glindesdi saja gartegià da franar las flommas, il mardi lura da stizzar quellas. En acziun èn stads 150 pumpiers e plirs helicopters. Per evitar che la burnida possia anc ina giada chaschunar fieus vegn il lieu surveglià. Tenor la procura publica regiunala saja la raschun per il fieu propbabel in cumportament sbaglià d'in uman, pli exact na possian ins betg dir il motiv. Blessads n'hai dà nagins.

Legenda: Plirs helicopters hai duvrà per stizzar il fieu. Keystone

Dumengia da mezdi è il fieu sa derasà en in guaud sper Meiringen, quai er pervi da la setgira ed il vent. Pervi da l’incendi da guaud è il traffic da trens stà disturbà en la regiun.