Be 280 da tut las 1'800 apotecas en Svizra porschan actualmain tests svelts gratuits da corona. Per las bleras apotecas n'èsi betg pussaivel d'ademplir tut las cundiziuns severas ch'ils chantuns pretendan.

Avant curt anc gieva Pharma-Suisse or da quai che radund 600 apotecas en l'entira Svizra pudessan porscher tests svelts da corona. Quai fiss radund in terz da tut las apotecas svizras. Per il mument guarda quai dentant anc or tut auter, malgrà ch'ils tests gratuits tutgan tar las mesiras uffizialas da la Confederaziun per cumbatter la pandemia.

Sco la presidenta da Pharma-Suisse, Martine Ruggli, ha declerà envers SRF porschan actualmain be 280 da las 1'800 apotecas tals tests svelts. La situaziun saja cumplitgada: «Nus avain 26 chantuns e 26 differentas pretensiuns a las apotecas», uschia Ruggli.

Chantuns stuessan schluccar las pretensiuns

Latiers vegnia che las pretensiuns a las apotecas sajan fitg autas. Per exempel stoppian las apotecas avair ina stanza cun entrada e sortida separada. Tenor Ruggli èsi cler, che bleras apotecas n'èn bunas da porscher questa infrastructura. Ella è persvasa che dapli apotecas sa participassan al project, sch'ils chantuns adattassan lur premissas per porscher tests svelts.

Mesiras per evitar dapli infecziuns

Da la vart dals chantuns hai dentant num, che quellas mesiras sajan necessarias per proteger ils ulteriurs clients ed en emprima lingia er il persunal. Las mesiras severas gidian da minimar il privel d'ulteriuras infecziuns, ha declerà Tobias Bär da la Conferenza dals directurs da sanadad. Tgi che veglia far in test saja tut tenor positiv e duaja perquai betg vegnir en contact cun autras persunas.

Far in test avant inscunters da famiglia

Actualmain recumonda il Cussegl federal da laschar far in test svelt avant festas da famiglia. Las apotecas vegnan dentant avant Pasca probablamain a stuair refusar blers clients che vulan far quai. Ed ils tests svelts per far sez a chasa n'èn il mument anc betg admess en Svizra.