La Svizra na candidescha betg per ils gieus olimpics d'enviern dal 2030. Quai ha communitgà Swiss Olympic a ses discurs da medias.

Memia baud per gieus olimpics d'enviern en Svizra

Malgrà ch'ina gruppa cun ambiziuns saja s'engaschada en il Vallais per in'ulteriura candidatura, saja Swiss Olympic vegnì a la conclusiun ch'ina candidatura per il 2030 na fetschia nagin senn, ha ditg il president dal comité olimpic svizzer, Jürg Stahl.

La candidatura per il 2026 da Sion aveva il suveran dal Vallais laschà ir da la glatscha giu il zercladur passà. Ils sulets gieus olimpics en Svizra èn stads avant 90 e 70 onns a San Murezzan.

Per tut las candidaturas futuras vul Swiss Olympic elavurar ensemen cun l'Uffizi federal per il sport ina strategia per occurrenzas grondas.

RR novitads 15:00