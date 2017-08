Memia pauc assistenza per requirentas d'asil en speranza

Dunnas che dumondan per asil en Svizra ed èn en speranza vegnan accumpagnadas memia pauc. Surtut mancan servetschs da traducziun per che las dunnas sappian discurrer en confidenza sur da lur gravidanza.

En Svizra na vegnan dunnas en speranza che dumondan per asil betg accumpagnadas avunda. Quai resulta d’in studi da la scol’auta BFH a Berna. Per quest studi ha la scol’auta examinà la situaziun en otg centers da requirents d’asil en ils chantuns da Berna, Vad e Tessin. Il provediment da basa medicinal saja dà, ma i manchia translaturs e psicologs. Quai saja in problem gravant per las dunnas che sajan savens traumatisadas.

Mancanza da servetschs da traducziun

Ina raschun principala per la mancanza en il provediment da sanadad è la mancanza da servetschs da traducziun. Ord motivs finanzials vegnian quels savens stritgads. Migrantas n’hajan pervi da quai savens betg la pussaivladad da discurrer en confidenza sur da lur gravidanza. Quella mancanza da communicaziun possia far, che las dunnas na chapeschian betg il sistem da sanadad svizzer. En relaziun tar las dunnas indigenas resulta che las migrantas mussan resultats da sanadad pli mals.

RR novitads 15:00