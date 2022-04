Pervi da la nauscha racolta da l'onn passà na vegn la quantitad da graun il 2022 betg a tanscher per il provediment da la Svizra. Uss ha il Cussegl federal decidì d'augmentar la quantitad che po vegnir importada. Per segirar il provediment constant ha l'organisaziun da branscha Swiss Granum inoltrà la dumonda, sch'i possia vegnir augmentà il contingent d'import per 40'000 tonnas.

La decisiun d'importar dapli graun vala a partir dal prim da matg. En Svizra vegnan duvradas mintg'onn radund 480'000 tonnas graun. Tenor l'organisaziun da branscha manca il mument surtut graun da spelta e graun da paun da bio. Duas classas d'auta qualitad.