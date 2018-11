8 da 10 mammas lavuran actualmain a temp parzial. Per ellas dettia quai avunda plazzas parzialas, sa mussa persvadì il president dals patruns da lavur Valentin Vogt en l'intervista cun las gasettas da la chasa editura Tamedia.

Vogt: «Pensum sut 60% na fa betg segn»

Per Vogt è la soluziun per l'avegnir da la lavur parziala quella, che las dunnas e mammas che lavurian duajan augmentar lur pensum da lavur. Dentant saja be ina pitschna part dad ellas er prontas da far quai, commentescha Vogt en l'intervista.

Tenor il schef dals patruns na fetschian a lunga vista engaschis sut 60% nagin senn, per jobs da cader dovria quai in engaschi dad almain 80%.

Meglierament cun dapli structuras dal di

Cun amegldrar las structuras dal di en las scolas duai esser pussaivel ch’ils geniturs tramettan lur uffants la damaun a scola e pon ir per els la saira, manegia Valentin Vogt. Crear talas structuras stoppian ils chantuns e las vischnancas.

A las interpresas svizras mancan ils proxims onns lavurers e lavureras. Ils proxims onns van circa in milliun persunas en pensiun però be 400'000 persunas novas vegnan en il process da lavur, argumentscha l’associaziun dals patruns.