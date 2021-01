Oz vul il minister da sanadad introducir dapli mesiras per cumbatter il coronavirus. Quai tenor infurmaziuns che la gasetta Tagesanzeiger ha survegnì da persunas datiers al Cussegl federal. Dentant è la probabilitad pitschna ch'il Cussegl federal sustegna quest plan.

Cun in egl preoccupant guarda la Svizra vers la Gronda Britannia e l’Irlanda. La mutaziun dal coronavirus sa derasa fermamain. Uschia èn las cifras d'infecziun en l'Irlanda sa multiplitgadas per 4 en in'emna. La mutaziun chaschuna tenor il BAG per infecziuns era là nua ch'i dat concepts da protecziun. Fin mardi han ins pudì confermar 127 cas da mutaziuns - 86 da la Gronda Britannia, 5 da l'Africa dal Sid e 36 anc betg identifitgadas.

Pervia dal ristg pli grond d'infecziuns e las cifras ch’èn anc adina autas en Svizra vul Alain Berset dapli mesiras tenor las funtaunas. Concret veglia el proponer il suandant al Cussegl federal:

Serrar butias e martgads ch'èn betg relevants per il mintgadi.

Manaschis sco coiffeurs duain survegnir in'ura da polizia da las 19 fin a las 6.

Dapli Homeoffice: dapertut nua ch'igl è pussaivel.

Mascras dapertut en dadens era sch'i dat avunda distanza.

Maximalmain 10 persunas tar inscunters dadens ni dador.

Quellas mesiras sajan il minimum. Da serrar hotels, territoris da skis e manaschis sco per exempel coiffeurs n'è betg exclus.

Novas mesiras diras èn dentant pauc probablas

Quai è dentant il plan dal Cusseglier federal Alain Berset. Per prender ina decisiun dovri la maioritad da tut ils 7 en il Cussegl federal. Tenor la constellaziun èsi uschia pauc probabel ch'i dat oz ulteriuras mesiras dian ils correspundents dad RTR a Berna.

Probabel èsi dentant che las mesiras existentas vegnan prolunghidas sco era che l'agid per cas dirs vegn schlargià uschia che pli blers affars han il dretg sin agid finanzial.