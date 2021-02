Cun pass pitschens e fitg bufatg abolescha il Cussegl federal intginas mesiras. Questas schluccadas van en vigur il 1. da mars:

Gruppas pli grondas ordavert: Inscunters spontans en il liber cun la famiglia u cun amis èn puspè lubids cun fin a 15 persunas. Uffants dumbran vinavant tar questa cifra. Impurtant è: Occurrenzas d'uniuns e da vischnancas n'èn nagins inscunters spontans, ed èn perquai vinavant scumandads.

Invitaziuns privatas a chasa: Tar inscunters privats cun la famiglia e cun amis dastgan vinavant maximal tschintg persunas esser preschentas. Uffants dumbran vinavant.

Terrassas da restaurants restan serradas En vista a la situaziun epidemiologica betg stabila ha il Cussegl federal desistì, da gia puspè avrir terrassas da restaurants davent da l'emna che vegn. Questa schluccada pli svelta aveva tranter auters ina stretga maioritad dals chantuns pretendì.

Las butias avran puspè: Tut las stizuns dastgan puspè avrir, dentant datti ina limita per il dumber da clients. E l'obligatori da purtar mascrina en la butia resta. En centers da cumpra dastgan esser il medem mument sulet tantas persunas, sco lubì totalmain en tut las butias.

Indrizs da sport ordador: Plazs da tennis e da golf ed auters indrizs da sport ordador dastgan puspè avrir. I na dovra nagina mascrina, sch'ins po resguardar la distanza. Tar il sport ordador hai num tegnair en la limita da 15 persunas per gruppa. Indrizs da sport sut tetg sco centers da fitness restan serrads. Disciplinas da sport cun stretg contact, sco ballape e hockey, n'èn betg lubidas per persunas creschidas.

Manaschis da cultura e dal temp liber: Spazis ordaifer da zoos e curtins botanics dastgan puspè avrir. Il dumber da visitaders è dentant limità, ed i vala in obligatori da purtar mascrina u da tegnair distanza. Kinos, casinos, bars, discos e locals da sautar restan serrads. Occurrenzas cun public èn vinavant scumandadas.

Reglas schluccadas per uffants e giuvenils fin l'annada 2001: Emprovas da chant e da musica èn puspè lubidas per questas annadas. Vitiers dastgan uffants e giuvenils fin l'annada 2001 da nov dar ballape u hockey dadens u dador, far trenaments ed exercitar in saut. Era sports da contact sco carate èn puspè lubids per ils giuvenils fin l'annada 2001. Impurtant è: Per proteger il public èn represchentaziuns avant glieud scumandadas. Concurrenzas da sport dastgan bain avair lieu, dentant senza aspectaturs.

Biro a chasa: Ils patruns han vinavant da cumandar homeoffice, dapertut nua che quai è pussaivel sin basa da l'activitad. Impurtant è vinavant: Nua che lavurar da chasa anora n'è betg pussaivel, en mesiras sco l'obligatori da purtar mascrina al plaz da lavur necessarias.