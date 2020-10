Il ticker è a fin

17:52 Grischun beneventa reglas dal Cussegl federal Sche la regenza grischuna decida ulteriuras mesiras per il chantun, sto ella pir anc decider. Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Novas reglas Grischun sustegna decisiuns dal Cussegl federal 28.10.2020 Cun audio

17:44 La conferenza da medias è a fin Cun las novas restricziuns vul il Cussegl federal franar il svilup dal coronavirus. Las diversas mesiras pertutgan occurenzas publicas e privatas, la gastronomia sco er l'obligatori da mascras. Ellas duain impedir in segund lockdown.

17:42 Sbagl da lubir events gronds? «Nus avain empruvà da laschar tiers dapli, dentant stuì constattar ch'i n'è uschia betg pussaivel da lubir enavant occurenzas grondas.» 00:56 video Alain Berset: «Nagin motiv da chalar da viver» Or da News-Clip dals 28.10.2020. laschar ir

17:35 Restricziuns per gieus da sport Il mument saja betg pussaivel da dir cura ch'ins possia puspè schliar il dumber maximal da 50 aspectaturs per gieus da sport. Quai saja bain frustrand per ils clubs, ma ins stoppia uss esser modest, uschia Alain Berset.

17:33 Reschim da testar A partir da proxima emna datti la pussaivladad da far tests cun ils uschè numnads tests svelts. La Svizra haja survegnì ina emprima furniziun. Ils chantuns èn alura responsabels per il diever da quels.

17:24 Salata da cifras? In schurnalist crititgescha ch'i dettia bleras diversas reglas ed uschia er divers dumbers maximals, quai chaschunia bain chaos. Tenor Berset hajan els empruvà da chattar dapertut ina buna soluziun. Uschia dettia quai bain differentas reglas, quellas contribueschien dentant a prevegnir in lockdown.

17:22 Èn occurenzas sco las cursas dal Lauberhorn lubidas? Il limit da 50 persunas vala per aspectaturas ed aspectaturs. Quai vul dir prendì or atlets ed ils teams enturn quels. Quai munta che in'occurenzas sco las cursas dal Lauberhorn èn permissas.

17:17 Mascras en il liber «Il Cussegl federal vul mascras là nua che blera glieud vegn ensemen. Pia en las citads, sin fieras ubain tar staziuns da bus. Quella mesira duai gidar da survegnir sut controlla la situaziun», uschia ha explitgà Alain Berset.

17:08 Proceder da lavur curta pli simpel Enfin la fin da l'onn vala in proceder pli simpel per lavur curta, declera il minister d'economia. Uschia ston firmas betg respectar in temp d'annunzia per lavur curta da 10 dis, sco quai ch'i vala normalmain.

17:05 Situaziun en ospitals è sut controlla «Ils chantuns èn sa preparads bain ed igl è da dir: Nus n’essan anc betg datiers d’in collaps. Ils chantuns pon dentant decider da desister da tractaments che n’èn betg necessaris il mument», uschia il minister da sanadad.

17:02 Visitas en chasas d'attempads ed ospitals Las reglas da visita en instituziuns sco ospitals e chasas d'attempads fan ils chantuns. La Confederaziun na veglia betg far in scumond da visita sco la primavaira.

17:00 Occurrenzas avant las votaziuns dals 29 da november La chanzlia chantunala ed ils chantuns observan la situaziun – èn dentant da l’avis che las votaziuns possian avair lieu e ch’il suveran haja la pussaivladad da sa far in’opiniun. Las occurrenzas ordavant stoppian dentant resguardar las mesiras, declera il pledader André Simonazzi.

16:58 Chastis per persunas che respectan betg las reglas La polizia haja la pussaivladad da dar chastis. Ins haja dentant fatg l'experientscha che la glieud sa tegnia bain vid reglas sco l'obligatori da mascras.

16:55 Co statti cun ils territoris da skis? La finamira saja da franar l'augment d'infecziuns, per uschia pussibilitar uschè bler sco pussaivel per il turissem ed ils territoris da skis. Las mesiras dad oz hajan er effect en questa branscha. Dapli po la presidenta da la Confederaziun dentant betg dir pertutgand la stagiun d'enviern. 01:08 video Simonetta Sommarugs: «Naginas decisiuns per il turissem.» Or da News-Clip dals 28.10.2020. laschar ir

16:49 Flexibilitad è dumandada Il Cussegl federal na sa betg dir cura ch'el communitgescha novas mesiras. En temp da pandemia saja quai fitg impurtant da restar flexibel e da na betg suandar automatissems. Ins stoppia vesair in effect da las mesiras dad oz - uschiglio saja la regenza sfurzada da prender ulteriuras mesiras.

16:47 Èn las restricziuns memia pauc severas? La Svizra haja encurrì ina via tranter restricziun e lubir tschertas chaussas. Sche quai na funcziuni betg uschia, stoppian ins puspè restrenscher pli fitg la vita publica, uschia il minister da sanadad Alain Berset.

16:45 Pers 7 dis In schurnalist è da l'avis ch'il Cussegl federal haja pers temp enfin communitgar las mesiras.

Sommaruga: «Nus n’avain betg pers 7 dis. L’ultim temp èn ils chantuns stads responsabels per mesiras e quai han els fatg. Ed il Cussegl federal ha gia decis avant duas emnas mesiras. Las reglas stuain nus dentant coordinar cun ils chantuns e las mesiras ston esser chapiblas per la populaziun.»

16:43 Runda da dumondas Schurnalistas e schurnalists pon tschentar dumondas.

16:42 Preparads bain per minimar consequenzas «Quella giada essan nus preparads bler meglier sin las consequenzas economicas cumpareglià cun la primavaira. Sch’i dovra dentant ulteriuras mesiras, vegn il Cussegl federal a prender quellas.»