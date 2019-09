Unfrendas da mesiras repressivas per motivs da provediment duain vegnir indemnisadas meglier. Quai recumonda la cumissiun d’experts independenta en ses rapport final.

Relasch da taglia ed in GA gratuit per unfrendas

La cumissiun è da l'avis che la reabilitaziun d'unfrendas da mesiras repressivas haja pir cumenzà. Las contribuziuns da solidaritad che l'Uffizi federal da giustia paja a las unfrendas sajan pir l'entschatta. Il president da la cumissiun Markus Notter propona perquai ch'i vegnia il futur fatg dapli:

Divers agids finanzials

En il rapport final recumonda la cumissiun al Cussegl federal divers agids finanzials. En tscherts cas duaja la taglia vegnir relaschada a las unfrendas. Plinavant duaja dar in fond d’agid per custs da sanadad che na sajan betg cuverts. La cumissiun recumonda era che las unfrendas da mesiras repressivas hajan il dretg d’ina renta ed in abunament general da la SBB.

La ministra da giustia, Karin Keller-Sutter, ha ditg envers las medias ch'ins vegnia a discutar e suenter a decider davart las propostas da la cumissiun.

60'000 unfrendas Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Tenor las retschertgas èn almain 60'000 persunas stadas unfrendas da mesiras repressivas per motivs da provediment l'ultim tschientaner. Talas persunas èn vegnidas serradas en, malgrà ch'ellas n'han commess nagins delicts. Lur maniera da viver na correspundeva betg a las spetgas da las autoritads.

