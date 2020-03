Il Tessin vegnia ad endrizzar a partir dal mardi en las scolas in servetsch da surveglianza per che geniturs che n'hajan naginas pussaivladads da dar lur uffants en canortas u autras instituziuns, possian dar là lur uffants. Vitiers reducescha l'administraziun chantunala sia lavur sin in minimum. Mesemna passada ha il Tessin decis da serrar tuttas scolas betg obligatoricas.

Scolas duain sa preparar da serrar

En l'entira Svizra duain las scolas sa prepararda serrar. La direcziun scola duai mintgamai instradar pussaivladads per e-learning sco er mesiras per il cas che scolastas e scolasts ston restar a chasa. Quai ha la federaziun da mainascolas Svizra annunzià en in newsletter a las scolas.

Er il Principadi dal Liechtenstein ha annunzià da serrar las scolas obligatoricas a partir da l'emna proxima. Oz suentermezdi infurmescha il Cussegl federal davart il proceder.

Naginas prelecziuns a la ETH Losanna e Turitg

A las Scolas politecnicas federalas ETH a Losanna e Turitg na datti il mument pervi da la pandemia da corona naginas prelecziuns en ils gronds auditoris. Empè duain ils curs vegnir offrids online hai num sin las paginas d'internet da las scolas autas.

Davent da glindesdi, ils 16 da mars fin la fin dal semester vegnan era tut ils exercizis, practicas ed excursiuns interruttas. La protecziun dals commembers da la ETH haja prioritad suprema.

Las universitads da Lucerna e Berna han er annunzià da metter a disposiziun cuntegns d'emprender en furma digitala.

Legenda: A la ETH a Turitg hai fin uss dà in cas confermà dal coronavirus. Tenor la scol'auta sa tractì d'ina collavuratur da labor sin il campus Hönggerberg. Keystone

Austria prenda regiuns sut quarantina

L’Austria metta duas regiuns en il Tirol sut quarantina per duas emnas. Pertutgà è il Paznauntal cun hotspots da turissem sco Ischgl, sco er St. Anton am Arlberg. Quellas regiuns sajan cunzunt pertutgadas dal coronavirus. Quai ha il chancelier federal Sebastian Kurz annunzià a Vienna.

Plinavant fa l’Austria controllas als cunfins cun la Svizra. A partir da glindesdi vegnan sgols da l’Austria en Svizra ed en Frantscha e Spagna stritgads.

Er stizuns èn per gronda part serradas. Avertas restan stizuns da mangiativas, sco er apotecas, bancas ed autras stizuns relevantas per il provediment da basa.

Era en Frantscha e la Belgia vegn prendì mesiras

La Frantscha e la Belgia han decidì mesiras vastas per cumbatter e franar la crisa da corona. La Frantscha serra tuttas scolas, universitads e canortas per uffants pitschens. Sco il president Emmanuel Macron ha ditg a la televisiun, valia quai a partir da glindesdi fin ad in termin betg definì.

En la Belgia vegnan serrads tuts cafés, ustarias e discotecas. Las scolas interrumpan l'instrucziun e tuttas occurenzas culturas e da sportivas èn annuladas, ha communitgà la primministra Sofie Wilmès.