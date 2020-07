En pliras part da la Svizra hai dà ferms urizis. Sco SRF Meteo scriva, hajan ils urizis purtà en divers lieus granella ch'era fin a quatter centimeters gronda, ferma plievgia e vents furius.

Suffels da stemprà d'enturn 100 kilometers per ura hai tranter auter dà a Visp en il Vallais ed ad Oberriet en il Son Gagl. In suffel da 123 kilometers per ura han ins mesirà sin l'Eggishorn en il Vallais.

Parts da la Surselva senza electricitad

En connex cun in urizi èn en parts da la Surselva l'electricitad crudada ora mardi suentermezdi. Bunamain in'ura e mesa sajan 1'200 clients en ils vitgs Affeier, Surcuolm e Flond stads senza current, communitgescha la Repower.

E tranter Pitasch e Duin è ina planta cupitgada sin ina lingia. Uschia hajan 650 chasadas da Duvin, Camuns e Pitasch stuì star durant trais quarts d'ura senza electricitad, tenor la Repower.