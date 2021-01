A Berna han ils zains dal Münster tutgà adia a l'onn vegl ed annunzià l'onn nov. Cunquai ch'i ha betg dà fullas da glieud han ins udì quest onn tuttas 12 suns dal zain da mesanotg. Er sin la plazza da la claustra a Son Gagl èsi stà ruassaivel. Normalmain s'inscuntran a Berna sco er a Son Gagl tschients da persunas per far viva sin l'onn nov.

Nagins fieus artifizials gronds

Pervi da las mesiras da corona n'hai dà nagins fieus artifizials gronds. Tuttina hai dà en bleras citads e vitgs numerus culps da murters, rachetas e fieus artifizials en rama privata, scriva l'agentura da novitads Keystone-SDA.

Cussegl federal sa mussa engraziaivels ed optimistic

Il president da la Confederaziun Guy Parmelin giavischa via twitter a tuts mo il meglier e spera che la normalitad returnia bainbaud.

Las cusseglieras federalas Simonetta Sommaruga e Viola Amherd han cumbinà lur giavischs da Bumaun sin twitter cun in grond grazia fitg a tut quels che s'engaschian adina puspè per lur concarstgauns. Sommaruga ha vistià l'ultim di sco presidenta da la Confederaziun ina chasa d'attempads. Ella ha accentuà en ses messadi da video ch'ins possia sustegnair ils attempads cun ina visita, ina brev u in telefon.

Il minister da sanadad Alain Berset ha tschivlotà ch'il 2020 haja scurlattà nus e mess nus a la prova, dentant era mussà quant prezius che la cuminanza e la solidaritad sajan.