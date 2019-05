L'onn passà ha mintga Svizra e mintga Svizzer bavì en media 51 liters latg. Quai è radund in terz pli pauc ch'avant 10 onns. Il cumportament da consum è sa midà.

Ils motivs per la reducziun dal consum da latg sajan multifars, ha ditg Stefan Kohler da l'associaziun da branscha envers radio SRF. La glieud baivia oz plitost bavrondas gia maschadadas a fin, uschia Kohler. Er l'ensolver classic crodia adina pli savens davent. Sa tschentar la damaun per ensolver, quai fetschian adina damain persunas. Oravant tut persunas ch'èn activas en ina professiun mangian e baivan sin via a la lavur.

Boom tar products da substituziun

In ulteriur motiv per la sminuziun dal consum da latg sajan products da substituziun sco latg da soja, latg da ris u latg da mandels. Quai conferma era Coop:

En il decurs dals davos diesch onns èn las venditas sa multiplitgadas cun trais.

La vendita da products da substituziun s'augmenta. Ins vul experimentar cun insatge nov, oravant tut sch'i para d'esser sanadaivel.

Legenda: Cumpareglià cun l'entir sortiment èn ils products dentant anc in martgà da nischa. Keystone

