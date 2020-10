La Partida cristiandemocratica da la Svizra duai sa numnar en l'avegnir «Allianza dal Center» u per tudestg «Die Mitte». Da la consultaziun da basa han passa 60% vuschà per la midada dal num. Per che quella possia ir en vigur dovri uss anc in Gea da la radunanza da delegads. Quella vegn probabel ad esser ils 28 da november a Berna. Dus terz ston lura dir Gea.

Las partidas chantunalas pon silsuenter decider sezzas, schebain ellas vulan salvar il num u midar. Medemamain da la radunanza da delegads vegn decidì, schebain la PCD duai fusiunar cun la PBD.

«Uss pudain nus guardar co vinavant en Grischun»

Il president da la PCD Grischun è cuntent ch'il resultat è uss sin maisa. Quel pussibiliteschia uss da cumenzar las discussiuns en la partida. Tant per il «C» sco era per ina pussaivla fusiun cun la Partida burgaisdemocratica PBD.

Las discussiuns enturn il «C» èn per divers commembers era emoziunalas.

Da quel avis è era Jeanette Bürgi-Büchel, la presidenta da las dunnas dal PCD Grischun. Ellas vulan dentant spetgar en tge direcziun che la PCD Grischun sco era las dunnas da la PCD sin livel naziunal van. A maun da quai cumenzan lura er las discussiuns internas.

Deplorabel dentant d'acceptar

Il cusseglier dals chantuns Stefan Engler è in da quels che ha adina defendì il «C». El deplorescha la decisiun, accepta dentant quella. Sche quai gida propi a rinforzar il center, alura è quai per el en urden. Uss saja dentant era impurtant da survegnir dapli giuventetgna en la partida. Tant la midada da num sco er la fusiun cun la PBD saja in grond pass. La finala decidan votantas e votants a l'urna sche quai era il gist, di Engler.