Las bancas grondas UBS e Credit Suisse vegnan crititgadas fermamain da Greenpeace. Lezs renfatschan a las duas bancas, ch'ellas promovian la midada dal clima cun lur politica da fatschenta. UBS e Credit Suisse hajan sustegnì tranter ils onns 2016 fin 2019 passa 100 interpresas "problematicas" ed uschia mess a disposiziun radund 70 milliardas per far accessibel combustibels fossils.

Cun la finanziaziun da quellas interpresas sajan durant quel temp 290 milliuns tonnas emissiuns da gas da serra vegnidas libras. Quai resulta d'in studi ch'è vegnì fatg sin incumbensa da Greenpeace.

Per part è la conscienzia avant maun

La Credit Suisse scriva en sia posiziun, ch'ella renconuschia sia responsabladad per cumbatter la midada dal clima e saja er conscienta ch'ils moviments da finanzas stoppian vegnì armonisads cun la cunvegna da clima da Paris. La banca haja uschia ils ultims onns gia finanzià projects per energia regenerabla en l'autezza da 100 milliardas US dollars.

La UBS percunter scriva, ch'ella sustegnia la midada da vegnir davent dals combustibels fossils cun novas strategias per il clima. L'engaschament da la banca tar interpresas en il sectur fossil muntia actualmain a pli pauc che 1% da l'entira fatschenta da credits.

Ord l'archiv da SRF:

La politica da las bancas è gia daditg en la critica da Greenpeace. Il 2017 avevan activists rapinà la radunanza generala da la CS.