Las grondas metropolas dal mund ston en il futur far quint cun in rigurus stgaudament dal clima urban. Quai mussa in studi da la Scola politecnica federala da Turitg. En las metropolas europeicas vegnian las temperaturas a crescher durant la stad per 3,5 grads – l'enviern perfin per 4,7 grads.

77% da las 520 pli grondas citads dal mund vegnian a sentir ina clera midada da las relaziuns climaticas fin il 2050. Las autras citads vegnian ad avair cundiziuns, ch'i na dettia gnanc en las citads grondas. Per il studi han ils scienziads duvrà ina prognosa optimistica, quai cun in stgaudament mundial dad 1,4 grads.

Appel da cumbatter midada dal clima

La cunvegna da clima da Paris prevesa da limitar il stgaudament dal clima sin radund 2 grads. Perquai pledeschan ils scienziads da far ulterius sforzs per cumbatter la midada dal clima.

RR novitads 06:00