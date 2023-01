L'enviern lascha spetgar e las temperaturas miaivlas chaschunan in midament dal sistem ecologic. Cun lez sa furma in privel – era per ils avieuls. Bruno Baur ch’era professer da biologia da protecziun da natira a l'universitad da Basilea declera il connex: «Ils pumers han in mecanissem da protecziun, che procura che la planta na po betg flurir gia il schaner. Ni tar ils insects, che lez na pon betg vegnir memia baud or da la terra.» In tschert dumber da dis fraids èn necessaris per che la pumera po flurir ed ils insects pon nascher, cumplettescha Baur.

Il mender cas na datti nagina fluriziun.

Sche quellas fasas fraidas crodan ora, na pon las plantas betg pli flurir simultan la primavaira. Quai avess ina grond’influenza sin ils avieuls che sgolan enturn per l’impollinaziun. Lura sa reduciss la racolta ed il mender cas na dessi nagin svilup da fluras. Ina cumulaziun d'envierns miaivels avess consequenzas per l'entir sistem ecologic.

Sistems ecologics dividan dapart

Cuntrari èsi tar las plantas da guaud. Il fau cumin chatscha ora pli baud suenter in enviern miaivel. Era las rasulaunas che sa nutreschan da feglia naschan medemamain memia baud. Quai che para nunprivulus sin l'emprim’egliada, ha però consequenzas drasticas per utschels migrants.

Quai maina ad ina divisiun dals sistems ecologics che funcziunan fin ussa bain.

Ils utschels dovran las rasulaunas sco funtauna da pavel per lur animals giuvens. Sche las rasulaunas naschan gia ussa, mancan ellas sco pavel cura ch'ils utschels naschan. «Quai procura per ina divisiun dals sistems ecologics che funcziunan ussa anc bain», declera Baur las consequenzas sche plantas da guaud chatschan memia baud.

La mendra consequenza d'envierns memia chauds è tenor Baur ch'ils sistems ecologics sa separan e che populaziuns d'utschels sa reduceschan e la pumera porta damain fritgs.