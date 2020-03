La notg da sonda sin dumengia èsi puspè stà uschè lunsch – ins ha midà l'ura sin il temp da stad. Ils dis vegnan pli lungs ed ins na sto betg far glisch uschè baud sco durant l'enviern.

En ils blers pajais da l'Europa han ins stuì midar las uras la notg passada da las 02:00 sin las 03:00 uras. La notg sin dumengia avain nus uschia pers in'ura. Ils 25 d'october survegnin nus lura enavos quella ura, cura che nus midain puspè da temp da stad sin temp d'enviern.

La midada da temp d'enviern sin temp da stad ed enavos è dapi intgins onns dispitaivel – quai en Svizra ed er en l'Uniun europeica. Il mars da l'onn passà aveva il parlament da l'UE pledà per abolir la midada da temp il 2021. Er en in'enquista da l'UE eran 80% dals dumandads s'exprimì per chalar cun midar l'ura. Anc n'èn dentant betg tut las decisiuns prendidas en chaussa, uschia ch'i n'è betg cler, sch'i dat en in onn anc quella midada u betg.

Tenor l'Institut federal per meteorologia (Metas) observa la Svizra l'agir dals pajais vischins e vegn ad examinar, schebain igl è d'adattar la regulaziun da l'ura. Fin a nov urden mida la Svizra la primavaira da temp d'enviern sin temp da stad e l'atun da temp da stad sin temp d'enviern.