Sco il gigant oransch ha communitgà il mardi, ha el fatg l’onn passà 5,5% damain gudogn che l’onn avant. Il gudogn net munta a 475 milliuns francs. Ina da las raschuns per il gudogn pli pitschen saja la chadaina da negozis Globus, scriva il concern Migros. Ins haja stuì curreger la valur da Globus per 90 milliuns francs.

L'entir concern Migros ha fatg il 2018 ina svieuta da 28,5 milliardas francs. Quai è in plus dad 1,4% ed in record.

