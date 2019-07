En ils centers da fitness M-Fit lavuran radund 350 collavuraturs, en las ustarias da Chickeria radund 320 persunas.

Quest emna ha la Migros da la Svizra Orientala gia annunzià da stritgar 90 plazzas en la centrala sco er da serrar l'implant da sport a Gründenmoos (chantun Son Gagl) nua che 75 persunas lavuran. Cun vulair vender M-Fit e Chickeria suonda pia il terz pass rigurus entaifer in'emna.

Naginas midadas ad interim

Pervi da la concurrenza intensiva sco er perquai che las finanzas dals ultims onns mussian resultats insuffizients veglia la Migros Svizra Orientala reponderar sias fatschentas. Per ils centers da trenament sco er per las ustarias vul l'interpresa tschertgar in novs proprietaris. Enfin ch'il process da vendita saja tras, na stoppian tant collavuraturs sco er clients betg far quint cun midadas considerablas, hai num en la communicaziun.

RR novitads 16:00