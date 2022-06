La Migros prenda peda da dumbrar ils cedels da votaziun davart la vendita d'alcohol, che las commembras ed ils commembers da la societad cooperativa han anc peda da votar fin sonda, ils 4 da zercladur. Pir mez zercladur vegnan ils resultats pubitgads. Sche dapli che dus terz èn per ina vendita d'alcohol, vegnan ils statuts midads e schi è pli pauc che dus terz, lura vegn nagut midà.

Campagna cunter è lantschada

Las opiniuns èn differentas e la discussiun cuntraversa. E quai betg be tar las radund 2,3 milliuns persunas ch'èn commembras da la societad cooperativa.

Sche la Migros venda alcohol munta quai che ulteriuras 900 stizuns porschan bavrondas alcoholicas, avertescha la fundaziun che s'engascha cunter maldiever e per persunas cun in problem d'alcohol en ina brev cun ils pleds «Migros, resta sco ti es».

La Migros saja la davosa pussaivladad da far cumpras senza esser confruntà cun alcohol. Quai saja cunzunt impurtant per las 250'000 persunas en Svizra che sajan dependentas d'alcohol e tut quellas ch'han dumagnà la malsogna. La Migros fa ora radund in quart dal commerzi en detagl en Svizra ed ha bleras ustarias. Cun la vendita d'alcohol fiss quai ina massiva extensiun da la purschida.